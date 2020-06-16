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Espreso.tvСпорт"Карпаты" возобновили тренировки после вспышки COVID-19 в клубе

"Карпаты" возобновили тренировки после вспышки COVID-19 в клубе


фото: fckarpaty.com
После массового заболевания коронавирусом в "Карпатах" футболисты львовского клуба восстанавливают тренировки

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

16 июня закончился 15-дневный карантин, команда начнет тренировки со всеми здоровыми игроками, в том числе большой группой молодежи. Подготовка к восстановлению выступлений в чемпионате будет проводиться в закрытом режиме, без допуска посторонних лиц.

В то же время по результатам ПЦР-тестов восемь игроков "Карпат" и пять сотрудников клуба продолжают находиться на самоизоляции, поскольку они еще не выздоровели от коронавируса. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют. Игроки находятся дома и регулярно сообщают о состоянии здоровья.

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