"Карпаты" возобновили тренировки после вспышки COVID-19 в клубе
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".
16 июня закончился 15-дневный карантин, команда начнет тренировки со всеми здоровыми игроками, в том числе большой группой молодежи. Подготовка к восстановлению выступлений в чемпионате будет проводиться в закрытом режиме, без допуска посторонних лиц.
В то же время по результатам ПЦР-тестов восемь игроков "Карпат" и пять сотрудников клуба продолжают находиться на самоизоляции, поскольку они еще не выздоровели от коронавируса. У них не было контактов с другими игроками. Острые симптомы у инфицированных отсутствуют. Игроки находятся дома и регулярно сообщают о состоянии здоровья.
- Напомним, 2 июня было отменено два ближайших матча львовских "Карпат" в чемпионате Украины из-за вспышки коронавируса в клубе.
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