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Espreso.tvСпорт"Динамо" определилось с будущим арендованных чемпионов мира

"Динамо" определилось с будущим арендованных чемпионов мира


фото: facebook
"Динамо" еще на один сезон продлит аренду в "Днепр-1" чемпионов мира U20 Владислава Супряги и Виталия Булецы

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

По информации источника, 15 июня клубы достигли соглашения о продлении аренды на один год.

Кроме того, в "Днепр-1" перейдет Владислав Дубинчак, который сейчас играет на правах аренды в "Карпатах", но принадлежит "Динамо".

Все три футболиста были арендованы до 30 июня 2020 года, но УЕФА из-за карантина рекомендовал продлить соглашения игроков до конца сезона.

Супряга в нынешнем сезоне сыграл 21 матч, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. На счету Булецы 23 матча, 4 гола и 4 ассиста. Дубинчак сыграл за "Карпаты" 19 матчей.

Супряга и Булеца в 2019 году стали победителями молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины.

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