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Espreso.tvСпортИгрок "Динамо" поборется за звание самого талантливого футболиста планеты

Игрок "Динамо" поборется за звание самого талантливого футболиста планеты


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили вошел в топ-100 претендентов на премию Golden Boy 2020.

Об этом сообщает tuttosport .

Награда вручается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. Кроме украинца в сотне номинантов нашлось место для еще одного игрока из УПЛ - бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Тете.

Конкуренцию Цитаишвили и Тете составят Эрлинг Голанд и Джейдон Санчо ( "Боруссия Д"), Альфонсо Дэвис ( "Бавария"), Каллум Хадсон-одой ( "Челси"), Мейсон Гринвуд (МЮ), Кертис Джонс ( "Ливерпуль"), Фил Фоден ( "Манчестер Сити"), Ансуи Фати ( "Барселона"), Мамаду-Кале Сене ("Ювентус"), Даниэль Мальдини ( "Милан") и другие .

В нынешнем сезоне 19-летний Георгий Цитаишвили сыграл за "Динамо" 8 матчей и отдал 2 результативные передачи. Летом 2019 года полузащитник стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.

 

 

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