ПСЖ решил приобрести соперника сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает Sky Sports.
Тренерский штаб ПСЖ видит в Алабе потенциальную замену 35-летнего капитана Тьягу Силвы, который выступает на позиции центрального защитника. Французам нравится универсальность австрийца, который может качественно сыграть на нескольких позициях.
Контракт австрийца завершается летом 2021-го года, поэтому "Бавария" вынуждена продать защитника этим летом, чтобы не потерять футболиста бесплатно.
В текущем сезоне 27-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 52 млн евро.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.
- 20 марта стало известно, что защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба размышляет над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом.
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