ПСЖ решил приобрести соперника сборной Украины на Евро-2020

16 июня, 2020, 19:19

Австрийский полузащитник "Баварии" Давид Алаба близок к трансферу в французский ПСЖ

Об этом сообщает Sky Sports.

Тренерский штаб ПСЖ видит в Алабе потенциальную замену 35-летнего капитана Тьягу Силвы, который выступает на позиции центрального защитника. Французам нравится универсальность австрийца, который может качественно сыграть на нескольких позициях.

Контракт австрийца завершается летом 2021-го года, поэтому "Бавария" вынуждена продать защитника этим летом, чтобы не потерять футболиста бесплатно.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 52 млн евро.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.