"Баварию" может покинуть еще один звездный футболист
20 марта, 2020, 13:38
Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба размышляет над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом
Об этом сообщает Sportbild.
По информации источника, "Бавария" может продать австрийского футболиста из-за того, что у него остается всего год по действующему контракту, а стороны так и не обсуждали продления соглашения.
Среди главных претендентов на Алабу испанские гранды - мадридский "Реал" и "Барселона".
В текущем сезоне 27-летний левый защитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 65 млн евро.
- 18 марта стало известно, что "Бавария" планирует защитников Жерома Боатенга и Хави Мартинеса, а также полузащитника Корентена Толиссо.
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