"Баварию" может покинуть еще один звездный футболист

20 марта, 2020, 13:38

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба размышляет над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом

Об этом сообщает Sportbild.

По информации источника, "Бавария" может продать австрийского футболиста из-за того, что у него остается всего год по действующему контракту, а стороны так и не обсуждали продления соглашения.

Среди главных претендентов на Алабу испанские гранды - мадридский "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне 27-летний левый защитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 65 млн евро.