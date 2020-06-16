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Espreso.tvЭкономикаОтмена рейсов аэропорт "Киев" ожидает решения КГГА

Отмена рейсов аэропорт "Киев" ожидает решения КГГА


фото: reuters
Комиссия КГГА может позволить аэропорту "Киев" выполнять международные пассажирские авиарейсы, исключив его из списка запрещенных для работы объектов

Об этом сообщает Общественное .

"Международный аэропорт "Киев" сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продолжением карантина в Киеве. Их восстановят, если комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решит, что в области благоприятная для этого эпидемиологическая ситуация" , - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря аэропорта "Киев" Галины Богданенко, сейчас аэропорт закрыт для пассажиров. Всех их заранее предупредили об отмене рейсов.

"Мы имеем постановление Кабмина №392, которое позволяет выполнять международные рейсы, с одной стороны, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Решение о благоприятной ситуации принимает комиссия КГГА в нашем регионе. Она должна была установить этот факт, благоприятная ли у нас ситуация. Мы его так и не дождались. По факту аэропорт так и не закрывался, мы не получили запрет, но и решения этого еще нет", - пояснила Галина Богданенко.

Также Богданенко добавила, что по имеющейся у них информации, на заседании 16 июня комиссия может исключить аэропорт "Киев" из списка запрещенных для работы объектов, таким образом, позволив выполнять международные пассажирские авиарейсы.

По словам представителя аэропорта, аэропорт готов к полноценному восстановлению работы, ведь фактически полностью не прекращал свою работу.

Аэропорт "Киев" сейчас выполняет грузовые, почтовые и один внутренний рейс "Киев-Запорожье", добавила пресс-секретарь.

 

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