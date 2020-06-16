Отмена рейсов аэропорт "Киев" ожидает решения КГГА
Об этом сообщает Общественное .
"Международный аэропорт "Киев" сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продолжением карантина в Киеве. Их восстановят, если комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА решит, что в области благоприятная для этого эпидемиологическая ситуация" , - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря аэропорта "Киев" Галины Богданенко, сейчас аэропорт закрыт для пассажиров. Всех их заранее предупредили об отмене рейсов.
"Мы имеем постановление Кабмина №392, которое позволяет выполнять международные рейсы, с одной стороны, но только в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Решение о благоприятной ситуации принимает комиссия КГГА в нашем регионе. Она должна была установить этот факт, благоприятная ли у нас ситуация. Мы его так и не дождались. По факту аэропорт так и не закрывался, мы не получили запрет, но и решения этого еще нет", - пояснила Галина Богданенко.
Также Богданенко добавила, что по имеющейся у них информации, на заседании 16 июня комиссия может исключить аэропорт "Киев" из списка запрещенных для работы объектов, таким образом, позволив выполнять международные пассажирские авиарейсы.
По словам представителя аэропорта, аэропорт готов к полноценному восстановлению работы, ведь фактически полностью не прекращал свою работу.
Аэропорт "Киев" сейчас выполняет грузовые, почтовые и один внутренний рейс "Киев-Запорожье", добавила пресс-секретарь.
- Напомним, утром аэропорт "Киев" отменил все международные пассажирские авиарейсы на ближайшее время.
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