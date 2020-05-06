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Espreso.tvСпортЛучший бомбардир Германии показал трогательное фото с новорожденной дочкой

Лучший бомбардир Германии показал трогательное фото с новорожденной дочкой


фото: Getty Images
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который является лучшим бомбардиром Бундеслиги, второй раз стал отцом

Фотографию с ребенком поляк опубликовал в Instagram.

Это вторая дочь Роберта и Анны Левандовски. Старший ребенок супругов, Клара, родилась в мае 2017 года.

"Привет, малышка. Добро пожаловать на свет, Лаура. Молодец, мамочка", - написал польский форвард.

В текущем сезоне 31-летний Роберт Левандовски провел 33 матча, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Германии по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello little one welcome to the world Laura! Well done Mummy @annalewandowskahpba

Сообщение, распространенный Robert Lewandowski (@ _rl9)

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