Лучший бомбардир Германии показал трогательное фото с новорожденной дочкой
6 мая, 2020, 20:12
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который является лучшим бомбардиром Бундеслиги, второй раз стал отцом
Фотографию с ребенком поляк опубликовал в Instagram.
Это вторая дочь Роберта и Анны Левандовски. Старший ребенок супругов, Клара, родилась в мае 2017 года.
"Привет, малышка. Добро пожаловать на свет, Лаура. Молодец, мамочка", - написал польский форвард.
В текущем сезоне 31-летний Роберт Левандовски провел 33 матча, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Германии по футболу.
- 26 февраля Роберт Левандовски травмировал коленный сустав и вылетел на 4 недели.
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