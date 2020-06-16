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Espreso.tvОбществоМешал смотреть телевизор: в Белой Церкви пьяный мужчина выбросил 5-летнего пасынка из окна

Мешал смотреть телевизор: в Белой Церкви пьяный мужчина выбросил 5-летнего пасынка из окна


фото: Нацполіція
За жизнь малолетнего ребенка борются врачи реанимации. Преступник задержан, ему готовится подозрение о покушении на умышленное убийство ребенка

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора. Тогда разъяренный мужчина схватил 5-летнего сына гражданской жены и выбросил его из окна первого этажа. После чего тот скрылся в неизвестном направлении. Травмированного ребенка у подъезда обнаружили неравнодушные прохожие, они вызвали полицию и медиков ", говорится в сообщении.

На место происшествия одними из первых прибыл наряд патрульной полиции. Также там работали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, участковые офицеры полиции. Установлено, что поссорились супруги из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, отчим выбросил прямо в окно.

На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.

Каретой скорой помощи мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство ребенка по ст. 15 и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Видео - Нацполиция:

 

 

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