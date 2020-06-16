Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

16 июня, 2020, 17:31

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал приглашение от главы республики Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить страну с официальным визитом в 2020 году

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

Сообщается о встрече 16 июня Сокола с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой.

По данным посольства, в ходе встречи обсуждались состояние и перспективы развития украинско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к III Форуму регионов Украины и Беларуси, который пройдет в октябре 2020 года.

Украинской стороне передано приглашение Лукашенко в адрес Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

В ходе встречи для украинской президентской четы передано белорусские вышиванки как подарок в ответ от Лукашенко.