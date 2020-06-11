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Espreso.tvОбществоЕрмак обсудил предстоящий визит Зеленского с главой администрации Лукашенко

Ермак обсудил предстоящий визит Зеленского с главой администрации Лукашенко

В рамках рабочего визита в Беларусь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в Третьем форуме регионов Украины и Республики Беларусь.

Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры. Сергиенко назвал значительным успехом обновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ.

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