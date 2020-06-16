Китай официально усиливает цензуру в интернете - чтобы онлайн-литература "корректно формировала общественное мнение"

16 июня, 2020, 17:48

Китай усиливает интернет-цензуру: власти страны намерены усилить контроль за индустрией онлайн-литературы, которая быстро развивается, чтобы она "корректно формировала общественное мнение"

Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на китайское государственное агентство Синьхуа.

Согласно директиве Главного государственного управления КНР по делам прессы и издательств, будут контролироваться абсолютно все книжные онлайн-публикации, - а круг читателей китайского рынка больше, чем все население США, отмечает медиа.

Новые правила обяжут авторов зарегистрироваться на издательских онлайн-платформах под своими настоящими именами, а комментарии читателей будут подвержены тщательно цензуре.

В то же время полный текст документа не доступен широкой общественности и предназначен для использования местными китайскими администрациями.

Протесты из-за цензуры со стороны китайских властей вспыхивали в стране в феврале 2020 года, после того как врач Ли Веньлянь, который одним из первых пытался предупредить общественность об угрозе коронавируса, пострадал от полиции, которая обвинила его в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка", пригрозив арестом.

10 января 2020 у доктора появились симптомы заболевания COVID-19. Ли Веньлянь умер 6 февраля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Кроме этого, в конце мая в Гонконге возобновились антикитайские протесты из-за урезания прав автономного региона со стороны Пекина.