Китай официально усиливает цензуру в интернете - чтобы онлайн-литература "корректно формировала общественное мнение"
Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на китайское государственное агентство Синьхуа.
Согласно директиве Главного государственного управления КНР по делам прессы и издательств, будут контролироваться абсолютно все книжные онлайн-публикации, - а круг читателей китайского рынка больше, чем все население США, отмечает медиа.
Новые правила обяжут авторов зарегистрироваться на издательских онлайн-платформах под своими настоящими именами, а комментарии читателей будут подвержены тщательно цензуре.
В то же время полный текст документа не доступен широкой общественности и предназначен для использования местными китайскими администрациями.
Протесты из-за цензуры со стороны китайских властей вспыхивали в стране в феврале 2020 года, после того как врач Ли Веньлянь, который одним из первых пытался предупредить общественность об угрозе коронавируса, пострадал от полиции, которая обвинила его в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка", пригрозив арестом.
10 января 2020 у доктора появились симптомы заболевания COVID-19. Ли Веньлянь умер 6 февраля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Кроме этого, в конце мая в Гонконге возобновились антикитайские протесты из-за урезания прав автономного региона со стороны Пекина.
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