Коронавирус: в Украине обнаружили 666 больных за сутки
16 июня, 2020, 08:58
По состоянию на 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев.
С начала эпидемии 912 (+11 за сутки) пациентов умерли, но 14528 (+275 сутки) выздоровели.
Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1455 случаев;
Волынская область - 1499 случаев;
Днепропетровская область - 1004 случая;
Донецкая область - 338 случаев;
Житомирская область - 1101 случай;
Закарпатская область - 1726 случаев;
Запорожская область - 531 случай;
Ивано-Франковская область - 1809 случаев;
Кировоградская область - 590 случаев;
г. Киев - 3985 случаев;
Киевская область - 2049 случаев;
Львовская область - 3072 случая;
Луганская область - 60 случаев;
Николаевская область - 321 случай;
Одесская область - 1133 случая;
Полтавская область - 279 случаев;
Ривненская область - 2473 случая;
Сумская область - 228 случаев;
Тернопольская область - 1483 случая;
Харьковская область - 1595 случаев;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 560 случаев;
Черновицкая область - 4013 случаев;
Черкасская область - 562 случая;
Черниговская область - 427 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня 2020 г. в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.
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