Коронавирус: в Украине обнаружили 666 больных за сутки

16 июня, 2020, 08:58

По состоянию на 16 июня в Украине подтверждено 32 476 случаев COVID-19

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За последние сутки лабораторно подтверждено 666 случаев.

С начала эпидемии 912 (+11 за сутки) пациентов умерли, но 14528 (+275 сутки) выздоровели.

Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1455 случаев;

Волынская область - 1499 случаев;

Днепропетровская область - 1004 случая;

Донецкая область - 338 случаев;

Житомирская область - 1101 случай;

Закарпатская область - 1726 случаев;

Запорожская область - 531 случай;

Ивано-Франковская область - 1809 случаев;

Кировоградская область - 590 случаев;

г. Киев - 3985 случаев;

Киевская область - 2049 случаев;

Львовская область - 3072 случая;

Луганская область - 60 случаев;

Николаевская область - 321 случай;

Одесская область - 1133 случая;

Полтавская область - 279 случаев;

Ривненская область - 2473 случая;

Сумская область - 228 случаев;

Тернопольская область - 1483 случая;

Харьковская область - 1595 случаев;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 560 случаев;

Черновицкая область - 4013 случаев;

Черкасская область - 562 случая;

Черниговская область - 427 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня 2020 г. в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.

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