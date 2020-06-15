В Киеве директор школы узнала о своем заражении COVID-19, но продолжила ходить на работу, - Кличко
15 июня, 2020, 21:26
В Киеве директор школы получила положительный тест на COVID-19 и пошла на работу
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Facebook.
Госпродпотребслужба обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции.
Он также рассказал, что больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19 обнаружили среди персонала еще 3 детских садов города.
Все эти сады не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности:
- в детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница;
- в садике № 495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре;
- в заведении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкальной руководительницы сада заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь на самоизоляции.
Все три садика город пока не откроет.
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