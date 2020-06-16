Еврокомиссия начала расследование против Apple
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Мобильные приложения кардинально изменили способ доступа к контенту. Apple устанавливает правила распространения программ для пользователей iPhone и iPad. Похоже, Apple получила роль "контролера", когда речь идет о распространении приложений и содержании среди пользователей популярных устройств Apple. Мы должны обеспечить, чтобы правила Apple не искажали конкуренцию на рынках, где она конкурирует с другими разработчиками приложений. Поэтому я решила внимательно изучить правила Apple App Store на соответствие конкуренции в ЕС ", - заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по цифровому развитию Вестагер.
Как отмечается, расследование против Apple открыли на основании жалоб от музыкального стримингового сервиса Spotify и одного из продавцов электронных и аудиокниг по ограничению конкуренции в отрасли потоковой передачи музыки и электронных книг / аудиокниг.
Еврокомиссия рассмотрит два ограничения, которые Apple прописывает в договоре с разработчиками. Первое - обязательное использование системы Apple Pay для распространения платного цифрового контента. При этом компания взимает с разработчиков 30% комиссионных от всех сборов. Второе - ограничение способности информировать пользователей об альтернативных возможностях покупки вне приложениями, которые обычно дешевле.
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Как отмечается в заявлении, если нарушения со стороны Apple будут подтверждены, Еврокомиссия проведет углубленное расследование в приоритетном порядке.
В официальном сообщении не уточняется, какие меры могут быть приняты по Apple.
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