Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

19 мая, 2020, 10:47

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем из-за отказа помогать правоохранительным органам

Как сообщает пресс-служба Минюста США, об этом Барр заявил на брифинге по делу саудовского военнослужащего Мохаммеда Саида аль-Шамрани. В декабря 2019 году он устроил стрельбу на базе ВМС США во Флориде, ранил 11 человек и был убит.

По словам Барра, сразу после инцидента ФБР попросило Apple предоставить доступ к двум телефонам аль-Шамрани, но корпорация отказалась. Телефоны удалось взломать только полгода назад.

Барр заявил, что отказ Apple от сотрудничества угрожает национальной безопасности и призвал изменить ситуацию при помощи закона. Генпрокурор США также отметил, что многие технологические компании, которые выступают за надежное шифрование при защите частной жизни, "готовы подстроиться под авторитарные режимы", когда им нужно защитить свои бизнес-интересы.

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"Например, было много сообщений о том, что Apple работает с Компартией Китая и с российским режимом, чтобы переместить туда центры обработки данных и позволить правительствам этих стран массово следить за гражданами ... Если такие технологические компании как Apple готовы выполнять требования авторитарных режимов, у них нет никаких причин отказывать в сотрудничестве странам, где существует верховенство права, уважают гражданские свободы и право на частную жизнь ", - заявил Барр.