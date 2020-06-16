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Espreso.tvОбществоДобкин пообещал баллотироваться в мэры Киева

Добкин пообещал баллотироваться в мэры Киева


фото: Слово і Діло
Экс-нардеп и бывший член Партии регионов Михаил Добкин заявил, что думает о походе на выборы мэра Киева

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я в последнее время серьезно рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним мэром Киева", - сказал Добкин.

Он заявил, что сделает Киев "таким же классным, как до прихода Кличко".

"Большая вероятность того, что я буду подавать свою кандидатуру", - добавил Добкин.

  • Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на предложение "Европейской Солидарности" пойти на выборы городского главы от их партии
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