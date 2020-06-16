Добкин пообещал баллотироваться в мэры Киева
16 июня, 2020, 18:31
Экс-нардеп и бывший член Партии регионов Михаил Добкин заявил, что думает о походе на выборы мэра Киева
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Я в последнее время серьезно рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним мэром Киева", - сказал Добкин.
Он заявил, что сделает Киев "таким же классным, как до прихода Кличко".
"Большая вероятность того, что я буду подавать свою кандидатуру", - добавил Добкин.
- Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на предложение "Европейской Солидарности" пойти на выборы городского главы от их партии
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