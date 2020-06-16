Добкин пообещал баллотироваться в мэры Киева

16 июня, 2020, 18:31

Экс-нардеп и бывший член Партии регионов Михаил Добкин заявил, что думает о походе на выборы мэра Киева

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я в последнее время серьезно рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним мэром Киева", - сказал Добкин.

Он заявил, что сделает Киев "таким же классным, как до прихода Кличко".

"Большая вероятность того, что я буду подавать свою кандидатуру", - добавил Добкин.