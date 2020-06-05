Выдвигаться буду от УДАРа, - Кличко ответил на предложение "Евросолидарности" по выборам мэра Киева

5 июня, 2020, 19:40

5 июня мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на предложение "Европейской Солидарности" пойти на выборы городского головы от их партии

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко написал в Telegram.

"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет является лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду УДАРа на местные выборы, в частности - в Киевсовет", - заявил он.

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Кличко отметил, что для защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, готов сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать порядочно и по правилам и работать в будущем Киевсовете над переменами в столице.

"Напомню: Киев смотрит в будущее", - добавил мэр.

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