Выдвигаться буду от УДАРа, - Кличко ответил на предложение "Евросолидарности" по выборам мэра Киева
Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко написал в Telegram.
"Я почитал в СМИ заявление партии "Европейская солидарность" о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет является лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду УДАРа на местные выборы, в частности - в Киевсовет", - заявил он.
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"Напомню: Киев смотрит в будущее", - добавил мэр.
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