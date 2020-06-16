Британский тяжеловес подал в суд с требованием устроить бой с Фьюри

16 июня, 2020, 08:44

Британский боксер Диллиан Уайт подал в суд на WBC с требованием организовать ему чемпионский бой с Тайсоном Фьюри в указанные сроки

Об этом сообщает ESPN.

Диллиан Уайт с июля 2019 г. является обязательным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет другой британец - Тайсон Фьюри. По регламенту WBC Уайту обязаны предоставить возможность боксировать за пояс не позднее февраля 2021 года.

В то же время Фьюри не планирует в ближайших трех боях драться с Уайтом. В 2020 году у него запланирован третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, а в 2021 году - два поединка за титул абсолютного чемпиона мира с британцем Энтони Джошуа, которому принадлежат титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Президент WBC Маурисио Сулейман по совету своих адвокатов пока отказывается комментировать дело Уайта. Несколькими днями ранее он заявил, что Фьюри не получит франчайзинговый пояс WBC, что позволило бы ему избежать обязательной защиты с Уайтом.

Напомним, 15 июня промоутер Боб Арум заявил, что будет хорошо, если Александр Усик проведет бой против британца Диллиана Уайта.

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