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Espreso.tvСпортЧемпион мира объяснил, почему никогда не перейдет из "Динамо" в "Шахтер"

Чемпион мира объяснил, почему никогда не перейдет из "Динамо" в "Шахтер"


фото: Getty Images
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили заявил, что никогда не перейдет в донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Цитаишвили, он выбрал "Динамо", так как считает его топ-клубом из славной историей, и заверил, что никогда не перейдет в "Шахтер" из уважения к динамовскому президенту и болельщикам.

"Динамо" всегда считалось одним из топовых клубов. Истории киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы. Перейти в "Шахтер" никогда не смогу. По меньшей мере потому, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в "Динамо". Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и многое другое", - сказал Цитаишвили.

В нынешнем сезоне 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Летом 2019 полузащитник стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.

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