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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее - новый рост количества зараженных коронавирусом

В Южной Корее - новый рост количества зараженных коронавирусом


фото: reuters
За последние сутки в Южной Корее увеличилось количество случаев заражения коронавирусом после двух дней снижения, когда новые случаи COVID-19 находились на уровне ниже 40

Как сообщает Yonhap, в стране было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, из них 43 - местные зараженные и семь въехали из-за рубежа. Кроме того, за сутки в стране умерло два пациента с коронавируса.

Общее количество зараженных в Южной Корее достигло 11 902 человек, летальных исходов - 276.

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Вспышки заболевания связывают с религиозными собраниями, работой ночных клубов и с логистическим центром Coupang после ослабления карантина в стране.

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