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Espreso.tvОбществоВ Токио зафиксировали крупнейший с начала мая всплеск коронавируса

В Токио зафиксировали крупнейший с начала мая всплеск коронавируса

В японской столице Токио за минувшие сутки зарегистрировали 48 случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 5 мая

Об этом сообщает Kyodo News .

"Власть Токио подтвердила еще 48 случаев заражения коронавирусом в понедельник, что является самым высоким ежедневным показателем с начала мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 из 48 положительных тестов на коронавирус сдали люди, которые работали в ночных развлекательных заведениях.

Всего в японской столице подтверждено 5 592 случая заболевания COVID-19, что является худшим показателем среди всех провинций в стране.

Отмечается, что в конце мая ежедневное количество больных COVID-19 продолжало падать, однако, после того как 25 мая в стране отменили чрезвычайное положение, цифры вновь начали расти.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 8 018 838 случаев заражения коронавирусом, из них 436 138 летальных, выздоровели 4 141 103 человека.

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