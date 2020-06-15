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Espreso.tvОбществоВ России американца осудили на 16 лет по обвинению в шпионаже

В России американца осудили на 16 лет по обвинению в шпионаже

Российский суд приговорил американца Пола Уилан к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения. Согласно приговору, озвученным судьей Андреем Суворовым, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарты и документы, будут храниться в деле.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о несогласии защиты с приговором и о планах его обжалования в течение 10 суток. По его словам, вопрос о возможности обмена или прошения о помиловании решится после вступления приговора в законную силу. Сам осужденный также подтвердил намерение обжаловать приговор.

Перед оглашением приговора Уилан вновь заявил о своей невиновности: "Это политический суд, фиктивный суд. Мы доказали мою невиновность, доказали фабрикации, теперь задача - преодолеть телефонное правосудие".

Госсекретарь США Майк Помпео призвал российские власти немедленно освободить американца Пола Уилана.

"Возмущен сегодняшним решением осудить Пола Уилана на основании тайного судебного процесса, с тайными доказательствами и без соответствующего допуска свидетелей", - заявил Помпео в Twitter.

Он добавил, что российские власти ужасно обращаются с Уиланом, и США требуют его немедленного освобождения.

В конце мая бывший морской пехотинец США Пол Уилан на суде в Москве заявил, что следователи угрожали ему. Уилан также жаловался, что не имел доступа к душу в течение двух недель, не имеет доступа к врачу и стоматологу и не может получить книги и письма, которые ему прислали несколько месяцев назад.

Как сообщалось, 48-летнего гражданина США (а также Великобритании, Канады и Ирландии) Пола Николаса Уилан задержали 28 декабря 2018 года. По данным прессы, в 2008-м он был уволен из Корпуса морской пехоты США за кражу. В РФ он якобы бывал с 2007 года.

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