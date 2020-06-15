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Espreso.tvОбществоВ Грузии могут перенести парламентские выборы из-за коронавируса

В Грузии могут перенести парламентские выборы из-за коронавируса


фото: rfe
Парламентские выборы в Грузии могут быть перенесены на декабрь в случае второй волны эпидемии коронавируса

Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, сообщает Эхо Кавказа .

"Если случится так, что вторая волна, которая совпадает с периодом выборов, возможно, обязательным станет чрезвычайного положения. В этом ничего трагического нет. Естественно, если это произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь" , - заявил Кобахидзе.

Парламентские выборы в Грузии запланировано на 31 октября этого года. Предвыборная кампания официально начнется в конце августа - за 60 дней до выборов.

Согласно Конституции Грузии, в случае введения чрезвычайного положения выборы должны состояться не ранее чем через 45 дней после отмены режима чрезвычайного положения и не позднее, чем через 60 дней.

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Для предотвращения распространения коронавируса режим ЧС действовал в Грузии с 21 марта по 23 мая. В конце апреля власти начали поэтапное смягчение ограничений. Однако, до 15 июля в стране продолжает диятиты ряд мероприятий и запретов.

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