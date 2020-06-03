В Грузию будут пускать только туристов с отрицательным тестом на коронавирус

3 июня, 2020, 17:34

Иностранные граждане, которые планируют приехать в Грузию с туристической целью, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус

Об этом заявил премьер страны Георгий Гахария, сообщает Грузия Онлайн.

По его словам, Грузия хочет стать и остаться "свободной от коронавируса", поэтому будет требовать от туристов справку об отрицательном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

"У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуальный результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят. ... Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Георгий Гахария.

Премьер добавил, что предусмотрят возможность сдать ПЦР-тест и внутри страны, но только в исключительном порядке.

Туристические группы, по его словам, будут размещаться только в "зеленых зонах" - гостиницах, которые пройдут спецпроверку министерства здравоохранения на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировки гостей и тому подобное.

"К нашим традициям - кухни, вина, песен, гостеприимства и так далее - мы должны добавить еще один мощный бренд Грузия как страна, эффективная в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса. Иначе мы поставим под угрозу репутацию страны", - отметил Георгий Гахария.

Напомним, Грузия планирует принимать иностранных туристов с 1 июля.