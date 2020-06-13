15 июня в Украине возобновится международное авиасообщение в 13 аэропортах, - ГПСУ
Об этом сообщает ГПСУ.
В Госпогранслужбе напомнили, что 12 июня 2020 года, правительство приняло постановление № 477, которым исключило из перечня временно закрытых пунктов пропуска 15 международных аэропортов.
"Стоит отметить, что среди 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в которых возобновлена работа, в 13 возможны пассажирские перевозки. После вступления в силу постановления № 477 все пункты пропуска для воздушного сообщения через государственную границу Украины будут открыты. Закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью и речной пункт пропуска в Киевском порту", - отметили в ГПСУ.
- Напомним, с 15 июня Украина возобновит регулярное авиационное сообщение с другими странами мира.
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