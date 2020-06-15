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Espreso.tvОбществоТеррористы "ІД" напали на деревню в Ираке, есть погибшие

Террористы "ІД" напали на деревню в Ираке, есть погибшие


фото: reuters
На востоке Ирака боевики экстремистской группировки "Исламское государство" напали на деревню в провинции Дияла

Об этом сообщает Синьхуа .

Известно, что ранения получили еще шесть человек. Участие в бою против террористов взяла также местная полиция. Населения помогало правоохранителям отражать атаку.

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Однако без потерь не обошлось - во время перестрелки погибли двое полицейских и шесть гражданских. Еще шесть местных жителей были ранены. Информации о жертвах со стороны нападавших пока нет.

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