Исламисты напали на деревню в Нигерии и убили более полусотни его жителей
Об этом сообщает BBC .
"По меньшей мере 59 человек погибли при нападении джихадистов на деревню в северо-восточной Нигерии. Боевики налетели на отдаленную деревню в провинции Борно этот вторник во второй половине дня ", - говорится в сообщении.
Нападавшие также зажгли деревню.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.
Следует заметить, что на сегодня наиболее активно в районах центральной и северной Нигерии действуют боевики исламистской террористической группировки "Боко Харам". С 2009 года от рук исламских фундаменталистов погибли десятки тысяч человек. Примерно 2,5 миллиона человек покинули свои дома.
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