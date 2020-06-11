Исламисты напали на деревню в Нигерии и убили более полусотни его жителей

11 июня, 2020, 13:32

В результате вооруженного нападения боевиков-джихадистов на отдаленную деревню в Нигерии, имевшего место в этот вторник, погибли по меньшей мере 59 человек

Об этом сообщает BBC .

"По меньшей мере 59 человек погибли при нападении джихадистов на деревню в северо-восточной Нигерии. Боевики налетели на отдаленную деревню в провинции Борно этот вторник во второй половине дня ", - говорится в сообщении.

Нападавшие также зажгли деревню.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Следует заметить, что на сегодня наиболее активно в районах центральной и северной Нигерии действуют боевики исламистской террористической группировки "Боко Харам". С 2009 года от рук исламских фундаменталистов погибли десятки тысяч человек. Примерно 2,5 миллиона человек покинули свои дома.