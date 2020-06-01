20-летний футболист установил уникальное достижение в чемпионате Германии

1 июня, 2020, 12:18

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в чемпионате Германии по футболу

Об этом сообщает champion.

Санчо оформил хет-трик в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Падерборна". Именно благодаря этим голам англичанин достиг отметки в 30 забитых мячей в Бундеслиге. Вингер добился такого результата в возрасте 20 лет и 67 дней, побив рекорд Кая Хаверца из леверкузенского "Байера", который забил 30-й гол в возрасте 20 лет и 270 дней.

В текущем сезоне Джейдон Санчо сыграл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. "Боруссия" идет второй в турнирной таблице чемпионата Германии.