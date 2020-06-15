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Espreso.tvОбществоПолицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ

Полицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ

15 июня на митинге под Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Сергею Стерненко, полиция начала бить граждан

Кадр избиения полицейским задержанного сделал фотокорреспондент " Радио Свобода " Сергей Нужненко.

  • Напомним, под Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко.

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