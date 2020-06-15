Полицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ
15 июня, 2020, 15:17
15 июня на митинге под Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Сергею Стерненко, полиция начала бить граждан
Кадр избиения полицейским задержанного сделал фотокорреспондент " Радио Свобода " Сергей Нужненко.
- Напомним, под Шевченковским судом произошли столкновения, полиция скрутила и увела в автозаки активистов, собравшихся в поддержку Стерненко.
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