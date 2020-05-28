 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина заявила, что достигла успеха благодаря украинской ментальности

Свитолина заявила, что достигла успеха благодаря украинской ментальности


фото: Getty Images
Пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что благодаря украинской ментальности она настойчивая и упрямая

Об этом сообщает btu.org.ua .

Свитолина рассказала, что также почерпнула расслабленность с французской культуры, ведь ее парень, Гаэль Монфис - француз.

"Быть более расслабленной, это в их менталитете. Гаэль воспринимает все гораздо легче. А вот упорная работа, иногда даже слишком упряма, боевой дух - это у меня от украинской ментальности", - сказала Элина Свитолина.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать