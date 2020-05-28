Свитолина заявила, что достигла успеха благодаря украинской ментальности

28 мая, 2020, 15:17

Пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что благодаря украинской ментальности она настойчивая и упрямая

Об этом сообщает btu.org.ua .

Свитолина рассказала, что также почерпнула расслабленность с французской культуры, ведь ее парень, Гаэль Монфис - француз.

"Быть более расслабленной, это в их менталитете. Гаэль воспринимает все гораздо легче. А вот упорная работа, иногда даже слишком упряма, боевой дух - это у меня от украинской ментальности", - сказала Элина Свитолина.