Свитолина заявила, что достигла успеха благодаря украинской ментальности
28 мая, 2020, 15:17
Пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что благодаря украинской ментальности она настойчивая и упрямая
Об этом сообщает btu.org.ua .
Свитолина рассказала, что также почерпнула расслабленность с французской культуры, ведь ее парень, Гаэль Монфис - француз.
"Быть более расслабленной, это в их менталитете. Гаэль воспринимает все гораздо легче. А вот упорная работа, иногда даже слишком упряма, боевой дух - это у меня от украинской ментальности", - сказала Элина Свитолина.
- 21 мая Свитолина выложила на День вышиванки эффектное фото и призвала уважать традиции.
- Напомним, 15 апреля Элина Свитолина поблагодарила пожарным за ликвидацию масштабного пожара в зоне отчуждения.
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