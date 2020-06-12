ВНО-2020: участникам с температурой не будут делать экспресс-тесты на COVID-19

12 июня, 2020, 14:54

Участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут делать экспресс-тесты на коронавирус на пунктах тестирования

Об этом во время брифинга сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Быстрый тест на пунктах тестирования делать не будут, так как обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирование, на данный момент невозможно", - отметил он.

Бойко сообщил, что все пункты тестирования будут вовремя обеспечены медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Напомним, участникам ВНО необходимо будет взять справку от врача , если его обычная температура тела превышает показатель в 37,2.

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