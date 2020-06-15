Обновленная программа правительства учитывает предложения Зеленского, - Немчинов

15 июня, 2020, 07:54

Программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УП .

"Сейчас документ содержит несколько десятков страниц. Он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели, и учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии" Слуга народа ", - сказал он.

Немчинов напомнил, что первая редакция программы, которая провалилась в Раде, вносилась в парламент "с колен" из-за пандемии коронавируса.

Министр также утверждает, что во второй редакции правительство пыталось учесть много предложений, которые поступали во время обсуждений предыдущей версии.

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