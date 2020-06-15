 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбновленная программа правительства учитывает предложения Зеленского, - Немчинов

Обновленная программа правительства учитывает предложения Зеленского, - Немчинов


фото: День
Программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УП .

"Сейчас документ содержит несколько десятков страниц. Он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели, и учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии" Слуга народа ", - сказал он.

Немчинов напомнил, что первая редакция программы, которая провалилась в Раде, вносилась в парламент "с колен" из-за пандемии коронавируса.

Министр также утверждает, что во второй редакции правительство пыталось учесть много предложений, которые поступали во время обсуждений предыдущей версии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

  • Напомним, правительство зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
  • Комитеты ВР отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
  • Впоследствии, Верховная Рада отправила на доработку Программу действий Кабинета министров Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

15 июня, 2020 понедельник

14 июня, 2020 воскресенье

13 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать