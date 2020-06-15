Обновленная программа правительства учитывает предложения Зеленского, - Немчинов
Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УП .
"Сейчас документ содержит несколько десятков страниц. Он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели, и учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии" Слуга народа ", - сказал он.
Немчинов напомнил, что первая редакция программы, которая провалилась в Раде, вносилась в парламент "с колен" из-за пандемии коронавируса.
Министр также утверждает, что во второй редакции правительство пыталось учесть много предложений, которые поступали во время обсуждений предыдущей версии.
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- Напомним, правительство зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
- Комитеты ВР отправили программу правительства Шмыгаля на доработку.
- Впоследствии, Верховная Рада отправила на доработку Программу действий Кабинета министров Украины.