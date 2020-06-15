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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" заявил о готовности принять Стерненко на поруки

Нардеп-"слуга" заявил о готовности принять Стерненко на поруки

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мариковский готов взять активиста Сергея Стерненко на поруки

Об этом он заявил в Шевченковском райсуде, который выбирает Стерненко меру пресечения, сообщает Укринформ .

"Хочу задекларировать готовность взять на поруки Сергея Стерненко на поруки. Могу ответственно гарантировать, что он не будет избегать следствия и взаимодействовать с ним в рамках данного уголовного производства", - сказал Мариковский.

  • Семь народных депутатов подали заявления о взятии Стерненко на поруки .
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