Нардеп-"слуга" заявил о готовности принять Стерненко на поруки
15 июня, 2020, 18:13
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мариковский готов взять активиста Сергея Стерненко на поруки
Об этом он заявил в Шевченковском райсуде, который выбирает Стерненко меру пресечения, сообщает Укринформ .
"Хочу задекларировать готовность взять на поруки Сергея Стерненко на поруки. Могу ответственно гарантировать, что он не будет избегать следствия и взаимодействовать с ним в рамках данного уголовного производства", - сказал Мариковский.
- Семь народных депутатов подали заявления о взятии Стерненко на поруки .