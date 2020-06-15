Нардеп-"слуга" заявил о готовности принять Стерненко на поруки

15 июня, 2020, 18:13

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мариковский готов взять активиста Сергея Стерненко на поруки

Об этом он заявил в Шевченковском райсуде, который выбирает Стерненко меру пресечения, сообщает Укринформ .

"Хочу задекларировать готовность взять на поруки Сергея Стерненко на поруки. Могу ответственно гарантировать, что он не будет избегать следствия и взаимодействовать с ним в рамках данного уголовного производства", - сказал Мариковский.