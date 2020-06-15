15 июня, 2020, 16:22

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран со значительным распространением COVID-19

Минздрав обнародовал список стран с высокими показателями COVID-19, сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

"Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зоне", - говорится в сообщении.

Среди стран "красной" зоны оказались США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

Украину министерство отнесло к "зеленой зоне". Показатель на 100 тысяч населения - 37 случаев.

Странами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, по состоянию на утро 15 июня в мире зафиксированы 8 007 804 случая коронавируса, из них 435 496 погибших и 4 108 052 выздоровевших.

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