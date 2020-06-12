Маркевич рассказал, вернется ли к тренерской деятельности
Об этом сообщает Meta-ratings.
Маркевич признался, что чувствует себя хорошо и готов к новым вызовам.
"Хочу ли я вернуться к работе тренером? А почему нет? Я чувствую себя хорошо. Поэтому еще готов быть тренером. Было предложение возглавить "Движение"? Нет. Но мы в хороших отношениях с Козловским. Там академия хорошая. Ну, время покажет, возможно, новая сила во Львове, которая о себе заявит. Думаю, они будут в высшей лиге. Посмотрим. Хочется, чтобы во Львове на стадионе людей было больше ", - сказал Маркевич.
Также украинский специалист ответил, хотел ли бы он снова возглавить "Металлист".
"Вернусь ли я в "Металлист", если Ярославский возьмется за его возрождение? Я не знаю. Давно не общался с Ярославским. Еще когда был на его юбилее. О планах не знаю. Но, конечно, возродить "Металлист" - это большое дело. Я бы точно не остался в стороне", - рассказал тренер.
Последним местом работы Маркевича был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016-го года, Мирон Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.
- 22 ноября Мирон Маркевич пренебрежительно прокомментировал информацию о продлении работы в Казахстане.
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