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Espreso.tvСпортМаркевич рассказал, вернется ли к тренерской деятельности

Маркевич рассказал, вернется ли к тренерской деятельности


фото: Getty Images
Экс-тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич готов возобновить карьеру

Об этом сообщает Meta-ratings.

Маркевич признался, что чувствует себя хорошо и готов к новым вызовам.

"Хочу ли я вернуться к работе тренером? А почему нет? Я чувствую себя хорошо. Поэтому еще готов быть тренером. Было предложение возглавить "Движение"? Нет. Но мы в хороших отношениях с Козловским. Там академия хорошая. Ну, время покажет, возможно, новая сила во Львове, которая о себе заявит. Думаю, они будут в высшей лиге. Посмотрим. Хочется, чтобы во Львове на стадионе людей было больше ", - сказал Маркевич.

Также украинский специалист ответил, хотел ли бы он снова возглавить "Металлист".

"Вернусь ли я в "Металлист", если Ярославский возьмется за его возрождение? Я не знаю. Давно не общался с Ярославским. Еще когда был на его юбилее. О планах не знаю. Но, конечно, возродить "Металлист" - это большое дело. Я бы точно не остался в стороне", - рассказал тренер.

Последним местом работы Маркевича был "Днепр". С днепрянами 68-летний специалист выходил в финал Лиги Европы-2014/15. Начиная с лета 2016-го года, Мирон Маркевич занимает пост главы комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола.

 

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