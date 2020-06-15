Культовый форвард сборной Мексики умер от коронавируса
15 июня, 2020, 12:06
Бывший нападающий сборной Мексики Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет от коронавируса
Об этом сообщает футбольный клуб "Пумас" в twitter.
Падилья является знаменитым форвардом сборной Мексики, который принимал участие в двух чемпионатах мира по футболу, которые проводились в Англии и Мексике в 1966-м и 1970-м годах соответственно.
За сборную Мексики Аарон Падилья провел 55 матчей и забил 8 голов. За игровую карьеру выступал за "Пумас", "Атланте" и "Идальго". В 2018 году его включили в Зал славы футбола.
- PUMAS (@PumasMX) June 14, 2020
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