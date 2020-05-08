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Espreso.tvСпортЭкс-тренер Мухаммеда Али умер из-за коронавируса

Экс-тренер Мухаммеда Али умер из-за коронавируса


фото: Гленн - праворуч
Бывший тренер знаменитого боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса

Об этом сообщает спортивный журналист Геван Кейси в twitter.

В конце апреля 89-летнего Гленна увезли в реанимацию Нью-Йорка, где его жизнь пытались спасти врачи. Однако коронавирус оказался сильнее.

Во время боксерской карьеры Джимми Гленн провел 16 поединков, победил в 14 боях и потерпел два поражения. В общем посвятил боксу 70 лет, а в 2012 году был введен в Зал боксерской славы Нью-Йорка.

Мухаммед Али шесть раз признавался лучшим боксером года. В 1990 году он был внесен в международный Зал славы бокса. Али является спортсменом ХХ века по версии журнала Sports Illustrated и спортивной персоной века по версии ВВС.

 

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