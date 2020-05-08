Экс-тренер Мухаммеда Али умер из-за коронавируса

8 мая, 2020, 12:14

Бывший тренер знаменитого боксера Мухаммеда Али Джимми Гленн умер от коронавируса

Об этом сообщает спортивный журналист Геван Кейси в twitter.

В конце апреля 89-летнего Гленна увезли в реанимацию Нью-Йорка, где его жизнь пытались спасти врачи. Однако коронавирус оказался сильнее.

Во время боксерской карьеры Джимми Гленн провел 16 поединков, победил в 14 боях и потерпел два поражения. В общем посвятил боксу 70 лет, а в 2012 году был введен в Зал боксерской славы Нью-Йорка.

Мухаммед Али шесть раз признавался лучшим боксером года. В 1990 году он был внесен в международный Зал славы бокса. Али является спортсменом ХХ века по версии журнала Sports Illustrated и спортивной персоной века по версии ВВС.

The legendary Jimmy Glenn has passed away aged 89. He had been in hospital after contracting the coronavirus. God, he'll be badly missed. One of the great boxing figures, and owner of the greatest bar in the world, Jimmy's Corner. Trips to New York will not be the same without him. pic.twitter.com/53bMKRVUqb - Gavan Casey (@GavanCasey) May 7, 2020