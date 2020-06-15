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Espreso.tvСпортКапитан сборной Украины по футзалу продолжит карьеру в России

Капитан сборной Украины по футзалу продолжит карьеру в России


фото: fchit.kiev.ua
Капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк стал игроком "Оргхима" из Нижнего Новгорода

Об этом сообщает 5x5.org.ua.

Новая команда вратаря выступает в западной конференции высшей лиги чемпионата России по футзалу. До прекращения чемпионата из-за пандемии коронавируса "Оргхим" занимал третью строчку в турнирной таблице.

Последним клубом украинца был киевский ХИТ. За свою карьеру Евгений Иваняк уже успел поиграть в российской Суперлиге, где выступал за московскую "Дину" и стал вице-чемпионом России и обладателем Кубка России.

 

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