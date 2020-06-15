Капитан сборной Украины по футзалу продолжит карьеру в России
15 июня, 2020, 17:46
Капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк стал игроком "Оргхима" из Нижнего Новгорода
Об этом сообщает 5x5.org.ua.
Новая команда вратаря выступает в западной конференции высшей лиги чемпионата России по футзалу. До прекращения чемпионата из-за пандемии коронавируса "Оргхим" занимал третью строчку в турнирной таблице.
Последним клубом украинца был киевский ХИТ. За свою карьеру Евгений Иваняк уже успел поиграть в российской Суперлиге, где выступал за московскую "Дину" и стал вице-чемпионом России и обладателем Кубка России.
- 4 июня стало известно, что лучшая украинская баскетболистка Алина Ягупова продолжит свою карьеру в новосибирском "Динамо" .