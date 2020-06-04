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Espreso.tvСпортЛучшая баскетболистка Украины переходит в российский клуб

Лучшая баскетболистка Украины переходит в российский клуб


фото: fbu.ua
Лучшая украинская баскетболистка Алина Ягупова продолжит свою карьеру в новосибирском "Динамо"

Об этом сообщает basket.com.ua .

В прошлом сезоне Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче". В 18 матчах чемпионата Турции баскетболистка набирала в среднем 18,9 очка, делал 5,0 подбора, 4,2 передачи и 1,9 перехвата. Украинку признали лучшим в сезоне 2019/20 женской Евролиги.

Также ряды российского клуба пополнит партнерша Ягупов по национальной сборной Украины Людмила Науменко, ранее выступавшая за турецкий клуб "Чукурова".

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