Лучшая баскетболистка Украины переходит в российский клуб
4 июня, 2020, 13:13
Лучшая украинская баскетболистка Алина Ягупова продолжит свою карьеру в новосибирском "Динамо"
Об этом сообщает basket.com.ua .
В прошлом сезоне Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче". В 18 матчах чемпионата Турции баскетболистка набирала в среднем 18,9 очка, делал 5,0 подбора, 4,2 передачи и 1,9 перехвата. Украинку признали лучшим в сезоне 2019/20 женской Евролиги.
Также ряды российского клуба пополнит партнерша Ягупов по национальной сборной Украины Людмила Науменко, ранее выступавшая за турецкий клуб "Чукурова".
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт .