Футболист "Реала" станет новым конкурентом Зинченко в "Манчестер Сити"
15 июня, 2020, 19:48
Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, который сейчас выступает в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Германии
Об этом сообщает Cadena SER.
Игроком интересуется "Манчестер Сити", в последние недели "горожане" активно интересовались тем, доступен ли футболист для трансфера.
21-летний Хакими номинально выступает на правом фланге защиты, однако имеет опыт выступлений слева в обороне, где в "Манчестер Сити" выступает Александр Зинченко.
В текущем сезоне Бундеслиги Хакими провел 43 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет 54 млн евро.
- 15 июня стало известно, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо готов рассмотреть предложение "Манчестер Сити" .