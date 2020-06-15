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Espreso.tvСпортФутболист "Реала" станет новым конкурентом Зинченко в "Манчестер Сити"

Футболист "Реала" станет новым конкурентом Зинченко в "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, который сейчас выступает в дортмундской "Боруссии" на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Германии

Об этом сообщает Cadena SER.

Игроком интересуется "Манчестер Сити", в последние недели "горожане" активно интересовались тем, доступен ли футболист для трансфера.

21-летний Хакими номинально выступает на правом фланге защиты, однако имеет опыт выступлений слева в обороне, где в "Манчестер Сити" выступает Александр Зинченко.

В текущем сезоне Бундеслиги Хакими провел 43 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет 54 млн евро.

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