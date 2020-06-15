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Espreso.tvОбществоБудем готовиться в Европейский суд по правам человека, - Стерненко

Будем готовиться в Европейский суд по правам человека, - Стерненко

15 июня в Шевченковском суде продолжается рассмотрение меры пресечения по подозрению в умышленном убийстве активисту Сергею Стерненко

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил перед людьми, которые собрались в его поддержку под зданием Шевченковского суда, передает Еспресо.TV .

"Наша сторона заявила третий или уже четвертый отвод прокурору Бозовуляку, я сбился со счета. По завершению предварительного судебного заседания прокурор Бозовуляк выходил в СМИ и говорил, что наша сторона занимается пиаром. Если он просто человек с улицы он может такое говорить, если он прокурор - он не имеет права позволять себе оценочные суждения. это свидетельствует о его предвзятости. все равно судья оставил прокурора Бозовуляка в процессе. Я думаю, это говорит об этом судью. Сейчас будут допрашивать прокурора Радионова, который 18 мая отказался согласовывать мне подозрение, поскольку она была необоснованной ", - отметил активист.

Он добавил, что суд не является справедливым.

"Это не суд, это судилище, друзья. Я думаю, что по завершению процесса в ближайшие дни мы будем готовиться в Европейский суд по правам человека. Потому что мы этого так не оставим. А это значит, что рано или поздно все причастные к фабрикации обвинения против меня, начиная от самого маленького следователя, завершая генеральным прокурором будут нести ответственность ", - заявил Стерненко.

  • Напомним, 15 июня суд продолжил рассмотрение меры пресечения Сергею Стерненко по обвинению в умышленном убийстве во время третьего нападения на активиста 2018 года в Одессе. Под судом собрались люди в поддержку Стерненка, также много полиции и нацгвардейцев

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