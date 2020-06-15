12 июня во Киеве было самым жарким за 140 лет наблюдений - обсерватория Срезневского

15 июня, 2020, 17:40

В обсерватории отметили, что климатические показатели превышали норму на 10°С

О новых температурных рекордах сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 12 июня во Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9°С.

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Это на 0,1°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года.

В обсерватории отметили, что климатическая норма превышена на 10°С.

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