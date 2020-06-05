Май 2020 года был самым теплым в истории наблюдений - климатологи

5 июня, 2020, 20:29

В мае 2020 года в мире была зафиксирована самая высокая средняя температура за все время наблюдений

Об этом заявила Коперниковская служба измененийю климата (Copernicus Climate Change Service), передает Радио Свобода.

"По-настоящему большие аномалии начались еще в январе, и с тех пор этот сигнал был достаточно устойчивым", - сообщила старший научный сотрудник службы Фрейя Вамбург.

Климатологи отмечают, что в Сибири, содержащей значительную часть вечной мерзлоты планеты, температура мая была на 10 градусов по Цельсию выше средней за время наблюдений с 1981 до 2010 года. На отдельных участках рек Обь и Енисей наблюдался рекордно ранний сход льда.

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Во всем мире средняя температура поверхности Земли за 12 месяцев (с июня 2019-го до мая 2020 года) была почти на 1,3 градуса выше доиндустриального уровня - ориентира, которым часто измеряется степень глобального потепления.

Тепловая волна в некоторых районах Сибири и Аляски вызовет особую тревогу в регионах, которые в прошлом году были охвачены огромными лесными пожарами.

Во всем мире май был на 0,63 градуса теплее среднего мая с 1981 до 2010 года.

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