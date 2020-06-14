Иран до сих пор не взял на себя международную ответственность за сбивание самолета МАУ, - МИД

14 июня, 2020, 20:49

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран отказался брать на себя международную ответственность за авиакатастрофу самолета МАУ

Об этом Енин заявил канала "Украина 24", сообщает РБК-Украина.

По его словам, несмотря на факт сбивания пассажирского самолета авиакомпании МАУ иранской ракетой, Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу и доказывает, что катастрофа произошла из-за человеческой ошибки.

В то же время, Енин убежден, что говорить о причинах катастрофы самолета можно будет только после завершения расследования.

"Мы считаем, что воз нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут выяснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии", - сказал Енин.

Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что Иран до сих пор не ответил на ноту относительно сбитого самолета МАУ, которую Украина направила в январе.

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