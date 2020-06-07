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Espreso.tvМирИран 5 месяцев игнорирует ноту Украины по сбитому самолету МАУ, - МИД

Иран 5 месяцев игнорирует ноту Украины по сбитому самолету МАУ, - МИД


фото: radiosvoboda.org
В Министерстве иностранных дел заявили, что Иран до сих пор не ответил на ноту относительно сбитого самолета МАУ, которую Украина направила в январе

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу украинского самолета рейса PS 752, который был сбит вблизи Тегерана в январе 2020 года.

"Первая нота с нашими требованиями и предложением для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - сказал Енин.

Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану проста: техническое и уголовное расследование должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

"Наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с Конституцией", - добавил Енин.

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