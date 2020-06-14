Страны ЕС подписали контракт на поставку 300 млн вакцины против COVID-19

14 июня, 2020, 20:26

Германия, Италия, Нидерланды и Франция заключили контракт с фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Поставка вакцины начнется сразу после того, как ее создадут. Сейчас AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

"Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена", - сообщил исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорьо.

Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, сейчас в нем принимают участие 10 тыс. человек.

Напомним, 5 июня президент США Дональд Трамп заявил о создании вакцины от коронавируса COVID-19 и готовности более 2 млн доз к распространению в случае подтверждения безопасности.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine