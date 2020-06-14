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Espreso.tvМирСтраны ЕС подписали контракт на поставку 300 млн вакцины против COVID-19

Страны ЕС подписали контракт на поставку 300 млн вакцины против COVID-19


фото: REUTERS
Германия, Италия, Нидерланды и Франция заключили контракт с фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Поставка вакцины начнется сразу после того, как ее создадут. Сейчас AstraZeneca проводит исследования совместно с учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

"Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета после того, как она будет одобрена", - сообщил исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорьо.

Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, сейчас в нем принимают участие 10 тыс. человек.

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