Трамп заявил, что в США разработали вакцину от коронавируса и уже имеют 2 млн доз, - CNBC

5 июня, 2020, 23:14

Президент США Дональд Трамп заявил о создании вакцины от коронавируса COVID-19 и готовности более 2 млн доз к распространению в случае подтверждения безопасности

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

"Огромный прогресс достигнут по вакцине. Мы фактически готовы действовать по транспорту и логистике. У нас есть более 2 млн доз, готовых к отправке, если проверка подтвердит безопасность", - сказал Трамп.

В то же время советник Белого дома по вопросам здравоохранения доктор Энтони Фаучи, задействованный в мероприятиях по разработке вакцины, отказался комментировать комментарии Трампа, объяснив, что не слышал этого заявления президента США.

По данным The New York Times, администрация Трампа выбрала 5 компаний как наиболее вероятных кандидатов для производства вакцины от коронавируса. Трамп в своем заявлении не назвал компанию, которая начала производство вакцины.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США прошли пандемии коронавируса.

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