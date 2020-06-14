На Подолье обвалилась еще одна стена уникального памятника - дворца князей Сангушко

14 июня, 2020, 13:30

В городе Изяславе Хмельницкой области продолжает разрушаться дворец князей Сангушко - памятник архитектуры и градостроительства национального значения, занесен в Государственный реестр национального культурного достояния

В начале июня здесь снова произошел обвал - упало около 50 квадратных метров наружной стены дворца, передает Еспресо.TV со ссылкой на хмельницкий информационный портал Є .

"Об обвале нам сообщили из райгосадминистрации и горсовета Изяслава. Дворец в остро-аварийном состоянии. Это уже не первый обвал стен, которые здесь фиксировали. Значительные разрушения несущих конструкций памятники были и в прошлые годы. Некоторые стены имеют отклонения от вертикальной плоскости в сороковой сантиметров. Есть трещины как во внешних, так и внутренних стенах. Дворец расползается на глазах ", - говорит заместитель директора по вопросам охраны культурного наследия Хмельницкого областного научно-методического центра культуры и искусств Сергей Шпаковский.

По его словам, сейчас в первую очередь здание нужно огородить забором, ведь предупредительные надписи и ленты никого не останавливают. Но добавляет, что представители городской власти, только разводят руками, мол, нет денег.

"Дворец требует противоаварийных и консервационных работ. К тому времени его нужно закрыть для посещения. Ведь состояние аварийное. Но здесь есть проблема: до сих пор достопримечательность не взята никем на баланс. А значит - нет ни владельца, ни ответчика. Ни городской совет, ни районная не хочет взять на себя ответственность за памятник. Однако, чтобы получить средства для проведения таких работ - нужно сначала, чтобы памятник имел собственника ", - объясняет Шпаковский.

Сейчас памятникоохранники составили акт разрушения части здания и обращаться в орган охраны культурного наследия, в том числе в Министерство культуры Украины с просьбой помочь урегулировать этот вопрос.

"По моему мнению, спасти ситуацию можно. Но надо определиться с владельцем. А дальше подавать документы на выделение средств на консервационные и реставрационные работы, в частности, как из программ государственного финансирования, так и из областного бюджета. А еще - привлекать гранты и искать инвесторов. Сейчас же в Изяславе этим просто никто не хочет заниматься. Также нужно решать вопрос о создании заповедника или филиала заповедника, позволило бы в перспективе не только провести противоаварийные и консервационные работы, но и научно-исследовательские и другие виды охраны памятников работ " , - отмечает Шпаковский.

Справка

Дворцовый комплекс в Изяславе - уникальное сооружение, которое находится под охраной государства. Он внесен занесены в Государственный реестр национального культурного достояния (памятники градостроительства и архитектуры), которые официально находятся под охраной государства. Охранный номер комплекса - 758, в который включены костел Святого Иосифа и монастырь отцов Лазаритов.

Сейчас дворец находится в ужасном запущенном состоянии и разрушается быстрыми темпами.

А еще входит в десятку заброшенных дворцов и замков Украины, которые могут исчезнуть навсегда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb