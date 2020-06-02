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Espreso.tvОбщество"Чувствую мощную поддержку киевлян": нардеп "слуга" Тищенко сообщил об участии в партийном праймериз на пост мэра Киева

"Чувствую мощную поддержку киевлян": нардеп "слуга" Тищенко сообщил об участии в партийном праймериз на пост мэра Киева

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева

Об этом он написал в Instagram.

"Учитывая достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийный праймериз.
Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести ", - написал Тищенко.

Тищенко обратился ко всем депутатам, которые решили участвовать в праймериз, заявив, что для всех участников они станут "периодом рождения новых идей и путей достижения".

"Я выступаю за новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы", - подчеркнул нардеп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на довольно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийный праймериз. Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вместе с тем хочу обратиться ко всем коллегам, кто изъявил такое желание. Предлагают конструктив! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзья! Верю, что для всех участников праймериз будет периодом рождения новых идей и путей достижения, вокруг которых объединятся киевляне. И независимо от того, кто победит среди нас, победу прежде всего получат киевляне, которые поддержат партию Слуга народа на выборах в Киевсовет и кандидата на должность городского головы! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я выступаю за новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PS Пошел агитировать коллег и делиться своими наработками.

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

  • Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
  • По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.

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