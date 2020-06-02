"Чувствую мощную поддержку киевлян": нардеп "слуга" Тищенко сообщил об участии в партийном праймериз на пост мэра Киева

2 июня, 2020, 20:13

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева

Об этом он написал в Instagram.

"Учитывая достаточно живой интерес киевлян и журналистов, хочу сообщить: я иду на партийный праймериз.

Я чувствую мощную поддержку киевлян как столичный мажоритарщик и не могу их подвести ", - написал Тищенко.

Тищенко обратился ко всем депутатам, которые решили участвовать в праймериз, заявив, что для всех участников они станут "периодом рождения новых идей и путей достижения".

"Я выступаю за новые подходы, за новые и честные правила, за новые идеи и смыслы", - подчеркнул нардеп.

Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.

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