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Espreso.tvОбществоКиев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина, - МЗ

Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина, - МЗ


фото: Укрінформ
По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не готовы ко второму этапу ослабления карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В МЗ отметили, что переход областей ко второму этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19.

Среди таких критериев - инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения) должен составлять менее 12 на 100 000 населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 должна составлять менее 50% и охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должен составлять более 12 на 100 000 населения.

Согласно данным МЗ, по состоянию на 14 июня 2020 года из-за плохого показателя инцидентности не могут ослабить ограничения 10 областей Украины, а именно Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская, Черкасская области и город Киев.

  • По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 648 случаев .

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